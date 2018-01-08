Kilis'te kadın cesedi bulundu

KİLİS,(DHA) - KİLİS'in Polateli ilçesinden geçen Afrin Çayı'nda, bıçaklandığı belirtilen 30 yaşlarında kimliği henüz belirlenemeyen kadın cesedi bulundu.
İlçeye bağlı Belenözü Köyü'nden geçen Afrin Çayı'nda ceset görenler, jandarmaya haber verdi. İhbarla çaya gelen jandarma ve sağlık ekipleri tarafından çaydan çıkarılan kadının vücudunda bıçak izleri olduğu belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgna gönderilirken, ölümüyle ilgili çalışma başlatıldı.
Erdoğan'ın eleştirdiği Boğaziçi Üniversitesi'nin rektörü Prof. Özkan'dan sıralama tweet'i
İdlib'de art arda patlamalar! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Uludağ'da kritik saatler! Ekipler seferber oldu...
Küçük çocuğu taciz eden kişiye sokak ortasında linç!
CHP İzmir İl Kongresi karıştı! Yumruklar havada uçuştu
Porno bağımlısıydı! Bakın genç kadın nasıl kurtuldu
Cami tuvaletinde uyuşturucu ticareti! Bonzai satarken suçüstü yakalandı
Erkek kokusunun kadınlar üzerindeki etkisi ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransa dönüşü sert mesajlar
ABD donuyor! Çok sayıda kişi aşırı soğuklardan hayatını kaybetti
Dacia Duster yenilendi
Karadeniz yaylalarında terörist avı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum