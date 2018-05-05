Kilis'te kaza: 12 yaralı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - KİLİS'te, minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Kilis-İslahiye karayolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine ilerleyen İ.A. yönetimindeki 79 ET 832 plakalı hafif ticari araç, Musabeyli kavşağında M.Ç. yönetimindeki 79 AF 150 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada, hurdaya dönen araçların sürücüleri ile yanlarında yolculuk yapan 10 kişi yaralandı. 12 yaralı, kazayı görenlerin çağırdığı ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

