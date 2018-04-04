HABER

Kilis'te kazalar, MOBESE kamerasında

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2018 16:27 | Son Güncelleme

KİLİS'te dikkatsizlik ve kural ihlali sonucu meydana gelen trafik kazaları, MOBESE kameralarına yansıdı.

Kilis'te kazalar, MOBESE kamerasında

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS'te dikkatsizlik ve kural ihlali sonucu meydana gelen trafik kazaları, MOBESE kameralarına yansıdı.
İl Emniyet Müdürlüğü, kentte kural ihlali ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen trafik kazalarının MOBESE görüntülerini paylaştı. Görüntülerde hastane kavşağı ve Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde motosiklet ve otomobillerin karıştığı kazalarda sürücülerin kural ihlali yaptıkları görülüyor.

FOTOĞRAFLI

Kilis'te kazalar, MOBESE kamerasındaKilis'te kazalar, MOBESE kamerasında

İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!
Ünlülerin mimarı yurt dışı yasağından önce kaçtı!Ünlülerin mimarı yurt dışı yasağından önce kaçtı!
Tosun'un skandalları bitmiyor!Tosun'un skandalları bitmiyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

Raci Şaşmaz'ın şikayeti sonrası Selimoğlu inşaatın yöneticileri gözaltına alındı

Raci Şaşmaz'ın şikayeti sonrası Selimoğlu inşaatın yöneticileri gözaltına alındı

Yunan siyasetçiden skandal açıklama: Ankara bu savaşı kazanamaz!

Yunan siyasetçiden skandal açıklama: Ankara bu savaşı kazanamaz!

Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

Yetim aylıkları artık kesilmeyecek! İşte detaylar

Yetim aylıkları artık kesilmeyecek! İşte detaylar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Su kuyusunda yanmış halde bulunmuştu! Sır perdesi aralandı

Su kuyusunda yanmış halde bulunmuştu! Sır perdesi aralandı

Sapık ormanda yakalandı! Küçük kız çocuğunu...

Sapık ormanda yakalandı! Küçük kız çocuğunu...

Oğlu, kızını öldürmüştü! Baba şikayetçi olmadı

Oğlu, kızını öldürmüştü! Baba şikayetçi olmadı

Adana'da mide bulandıran olay! Polis ekipleri gözlerine inanamadı

Adana'da mide bulandıran olay! Polis ekipleri gözlerine inanamadı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün: Göl havzası büyük bir tehdit altında

Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün: Göl havzası büyük bir tehdit altında

Alaattin Çakıcı operasyonunda flaş gelişme

Alaattin Çakıcı operasyonunda flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.