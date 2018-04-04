Kilis'te kazalar, MOBESE kamerasında

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS'te dikkatsizlik ve kural ihlali sonucu meydana gelen trafik kazaları, MOBESE kameralarına yansıdı.
İl Emniyet Müdürlüğü, kentte kural ihlali ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen trafik kazalarının MOBESE görüntülerini paylaştı. Görüntülerde hastane kavşağı ve Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde motosiklet ve otomobillerin karıştığı kazalarda sürücülerin kural ihlali yaptıkları görülüyor.
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