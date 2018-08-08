Kilis'te kazalar mobesede

KİLİS, (DHA)- KİLİS'te, midibüsün yayaya çarpması ile vincin devrilmesi, mobese kameralarına yansıdı.
Ekrem Çetin Kavşağı'nda meydana gelen ilk kazada, midibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarpıp bir süre sürükledi. Kazada ağır yaralanan kadın, Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İkinci kazada ise hareket halindeki vinç viraja girdiği sırada üzerindeki demirin savrulması sonucu devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, her iki kaza mobese kameralarına yansıdı.
FOTOĞRAFLI
Yağışın vurduğu Ordu'da köprü çöktü!
Tatil cennetinde bu halde buldular
11 çocuğun ölümden kurtarıldığı dehşet evinde öyle bir şey bulundu ki...
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan dikkat çeken hamle! Okullarda 'profesyonel' yönetici dönemi başlıyor
Türk heyeti ABD'de! İlk açıklama geldi
Prensin son görüntüsü ortalığı fena halde karıştırdı!
Son dakika: CHP MYK toplantısı sonrası Bülent Tezcan'dan flaş açıklama
CHP'de imzasını geri çeken 31 delegenin isimleri ortaya çıktı! İşte o liste...
'Tırnak deyip önemsemediğimiz şey hayatımı kararttı'
Adana'da kentsel dönüşüm gerginliği! Terör estirdiler... Her şeyi o bitirdi!
İstanbul'daki saklı saray Boukoleon gün yüzüne çıkıyor
Tesla'da flaş gelişme! Elon Musk dünyaya böyle duyurdu
MEB'den liselere yerleştirme sonuçlarına ilişkin açıklama
Okuyucu Yorumları 0 yorum