HABER

 Kilis'te kazalar mobesede

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2018 17:13 | Son Güncelleme

KİLİS'te, midibüsün yayaya çarpması ile vincin devrilmesi, mobese kameralarına yansıdı.

KİLİS, (DHA)- KİLİS'te, midibüsün yayaya çarpması ile vincin devrilmesi, mobese kameralarına yansıdı.

Ekrem Çetin Kavşağı'nda meydana gelen ilk kazada, midibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarpıp bir süre sürükledi. Kazada ağır yaralanan kadın, Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İkinci kazada ise hareket halindeki vinç viraja girdiği sırada üzerindeki demirin savrulması sonucu devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, her iki kaza mobese kameralarına yansıdı.

PARTNERBir zamanlar bu modaydı!Bir zamanlar bu modaydı!
2 yaşlıdan altınları ile paralarını alan dolandırıcı yakalandı2 yaşlıdan altınları ile paralarını alan dolandırıcı yakalandı
Diyarbakır-Şanlıurfa yolunda zincirleme kaza: 2 yaralıDiyarbakır-Şanlıurfa yolunda zincirleme kaza: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

Türk heyeti ABD'de! İlk açıklama geldi

Türk heyeti ABD'de! İlk açıklama geldi

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Deniz Çakır Cüneyt Özdemir'le yaşak aşk mı yaşıyor? Cüneyt Özdemir'den açıklama geldi

Deniz Çakır Cüneyt Özdemir'le yaşak aşk mı yaşıyor? Cüneyt Özdemir'den açıklama geldi

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

Ordu'da sel fakelati! Köprüler yıkıldı, vali uyardı: Yola çıkmayın

Ordu'da sel fakelati! Köprüler yıkıldı, vali uyardı: Yola çıkmayın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'da korkunç olay! Arabasını yıkamayan lastikçiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü

Ankara'da korkunç olay! Arabasını yıkamayan lastikçiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü

İstanbul'da taksiciler iki kadın turiste dehşeti yaşattı!

İstanbul'da taksiciler iki kadın turiste dehşeti yaşattı!

Şırnak'ta evlenecek çiftlere muhtarlardan 'makul düzey' yararı: Gelin kız kardeşine 'kapı' parası isteyemeyecek!

Şırnak'ta evlenecek çiftlere muhtarlardan 'makul düzey' yararı: Gelin kız kardeşine 'kapı' parası isteyemeyecek!

'Tırnak deyip önemsemediğimiz şey hayatımı kararttı'

'Tırnak deyip önemsemediğimiz şey hayatımı kararttı'

Adana'da kentsel dönüşüm gerginliği! Terör estirdiler... Her şeyi o bitirdi!

Adana'da kentsel dönüşüm gerginliği! Terör estirdiler... Her şeyi o bitirdi!

Bursa'da hiç evlenmeyen kadın nüfus müdürlüğüne gidince en büyük şoku yaşadı!

Bursa'da hiç evlenmeyen kadın nüfus müdürlüğüne gidince en büyük şoku yaşadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.