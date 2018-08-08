 Kilis'te kazalar mobesede

KİLİS, (DHA)- KİLİS'te, midibüsün yayaya çarpması ile vincin devrilmesi, mobese kameralarına yansıdı.
Ekrem Çetin Kavşağı'nda meydana gelen ilk kazada, midibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarpıp bir süre sürükledi. Kazada ağır yaralanan kadın, Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İkinci kazada ise hareket halindeki vinç viraja girdiği sırada üzerindeki demirin savrulması sonucu devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, her iki kaza mobese kameralarına yansıdı.
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