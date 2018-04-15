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Kilis’te otomobil şarampole uçtu: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.04.2018 17:24 | Son Güncelleme

Kilis’te bir otomobilin virajı alamayarak şarampole uçması sonucu 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Çevreyolu Şeyh Mansur Kavşağı yakınlarında M.D.

Kilis’te bir otomobilin virajı alamayarak şarampole uçması sonucu 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Çevreyolu Şeyh Mansur Kavşağı yakınlarında M.D. yönetimindeki 27 DA 855 plakalı otomobil, virajı alamayarak şarampole uçtu. Kazada yaralanan 4 kişi, olay yerine çağrılan ambulanslar ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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