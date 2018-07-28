HABER

Kilis’te özel güvenlik bölgelerinin süresi 15 gün uzatıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2018 14:21 | Son Güncelleme

KİLİS Valiliği, Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Harekatı bölgesinin Türkiye tarafındaki sınıra yakın yerlerde, özel güvenlik bölgesi uygulaması süresinin 10 Ağustos tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS Valiliği, Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Harekatı bölgesinin Türkiye tarafındaki sınıra yakın yerlerde, özel güvenlik bölgesi uygulaması süresinin 10 Ağustos tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.
Kilis Valiliği'nden yapılan açıklamada, sınırdaki güvenlik durumunu desteklemek amacıyla uygulamanın uzatıldığı belirtilerek şöyle denildi:
"Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek, ayrıca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, olası tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek için 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince; Höyük-Kemal Yanık Hd. Krk.ları Bölgesi, Darmık-Çerçili Hd. Krk.ları Bölgesi, Darmık-Hilaltepe Hd. Krk.ları Bölgesi, Şerif Kaya Hd. Krk.ları Bölgesi, Mehmet Yaylacı Hd. Krk.ları Bölgesi, Hilaltepe-Saatli-İlhami Hardal Bölgesi, Afrin-Şimşek Hd. Krk.ları Bölgesi, Şimşek-Demirışık Hd. Krk.ları Bölgesi, Yüksektepe-Öncüpınar Hd. Krk.ları Bölgesi, Öncü-İnanlı Hd. Krk.ları Bölgesi, Şehit Mehmet -Öncü Hd. Krk.ları, Çobenbey-Alsancak Şht. Yusuf Beylem Hd. Krk. Bölgesi ve Şht. Yalçın Nane-Ermiş Hd. Krk. Bölgesi 27 Temmuz 2018 Cuma günü saat 17.00’den başlayıp 10 Ağustos 2018 Cuma günü saat 17.00’de bitecek şekilde (15) gün süreyle Valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir."

PARTNERYüzü görüldüğü anda öldürülecekYüzü görüldüğü anda öldürülecek
Güvercinlerin bulunduğu koliden uyuşturucu çıktıGüvercinlerin bulunduğu koliden uyuşturucu çıktı
Hint keneviri ekili alan, drone ile bulunduHint keneviri ekili alan, drone ile bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bedelli askerlik yapanlar temel eğitimi nerede yapacak? Şehirler ve kışlalar belli oldu

Bedelli askerlik yapanlar temel eğitimi nerede yapacak? Şehirler ve kışlalar belli oldu

66 milletvekili tutuklanabilir! Dikkatler yargılamaları süren vekillere çevrildi

66 milletvekili tutuklanabilir! Dikkatler yargılamaları süren vekillere çevrildi

Sinem Gedik ve İntizar ilişkisini Mustafa Ceceli'ye söyleyen kişi belli oldu

Sinem Gedik ve İntizar ilişkisini Mustafa Ceceli'ye söyleyen kişi belli oldu

Seda Akgül Gel Konuşalım'dan ayrıldığını canlı yayında açıkladı

Seda Akgül Gel Konuşalım'dan ayrıldığını canlı yayında açıkladı

FETÖ'cü Emre Uslu'dan sosyal medyadan panik mesajları: Bulunduğunuz yerleri terk edin! Hocaefendinin emri

FETÖ'cü Emre Uslu'dan sosyal medyadan panik mesajları: Bulunduğunuz yerleri terk edin! Hocaefendinin emri

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hastanede skandal hata! Çocuğun cinsiyetini yanlış yazdılar

Hastanede skandal hata! Çocuğun cinsiyetini yanlış yazdılar

30 yıl önce sattığı arabasını geri aldı

30 yıl önce sattığı arabasını geri aldı

Kağıthane’de ortalık karıştı! Tacizciyi linç edilmekten polis kurtardı!

Kağıthane’de ortalık karıştı! Tacizciyi linç edilmekten polis kurtardı!

Türkiye genelinde polis ve jandarma ile dev operasyon

Türkiye genelinde polis ve jandarma ile dev operasyon

Aydın'ın Nazilli ilçesinde feci kaza: Tır 4 aracı biçti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde feci kaza: Tır 4 aracı biçti

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.