Kilis’te trafik kazası: 1 yaralı

Kilis’te, bir aracın karşıdan karşıya tekerlekli sandalye ile geçmeye çalışan özürlüye çarpması sonucu özürlü vatandaş yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, M.T. yönetimindeki 27 VB 544 plakalı araç tekerlekli sandalyesi ile karşıdan karşıya geçmeye çalışan Ö. Y’a (56)çarptı. Kazada Ö.Y, olay yerine çağrılan ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, özürlü Ö.Y’ın sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.
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