HABER

Kilis’te traktör devrildi: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 20:48 | Son Güncelleme

Kilis’in Musabeyli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücüsü hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Mehmet Çelik yönetimindeki traktör, Musabeyli ilçesine bağlı Körahmethüyüğü köyünde arazi sürerken devrildi.

Kilis’in Musabeyli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Mehmet Çelik yönetimindeki traktör, Musabeyli ilçesine bağlı Körahmethüyüğü köyünde arazi sürerken devrildi. Traktörün altında kalarak ağır yaralanan Çelik, kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

Üniversitede katliam yaptı! İşte ilk sözleriÜniversitede katliam yaptı! İşte ilk sözleri
Taksicileri şoke eden UBER açıklaması!Taksicileri şoke eden UBER açıklaması!
Sınırda hareketlilik! Gazeteciler uyarıldıSınırda hareketlilik! Gazeteciler uyarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Burçin Terzioğlu'nu görenler tanıyamadı

Burçin Terzioğlu'nu görenler tanıyamadı

Okula silahla gelen kız öğrenci dehşet saçtı

Okula silahla gelen kız öğrenci dehşet saçtı

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Tarımsal destek ödemeleri başladı

Tarımsal destek ödemeleri başladı

İbrahim Tatlıses ve Demet Akalın arasında Hatay kavgası

İbrahim Tatlıses ve Demet Akalın arasında Hatay kavgası

Kimseyi umursamadı, sokağa bu halde çıktı

Kimseyi umursamadı, sokağa bu halde çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Drone'la tespit ettiler! Fuhuş baskını

Drone'la tespit ettiler! Fuhuş baskını

12 yaşındaki futbolcuya cinsel taciz! Tesislerde odasına çağırdı ve...

12 yaşındaki futbolcuya cinsel taciz! Tesislerde odasına çağırdı ve...

Okula silahla gelen kız öğrenci dehşet saçtı

Okula silahla gelen kız öğrenci dehşet saçtı

İğrenç! İçeri giren ekipler şoke oldu, bunları yemişiz

İğrenç! İçeri giren ekipler şoke oldu, bunları yemişiz

Kadıköy'de hareketli dakikalar! Onlarca polis oraya akın etti

Kadıköy'de hareketli dakikalar! Onlarca polis oraya akın etti

Fuhuş şebekesinin akılalmaz şifreleri!

Fuhuş şebekesinin akılalmaz şifreleri!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.