HABER

Kilis'teki kazalar, MOBESE kameralarında

YAŞAM HABERLERİ  | 04.05.2018 14:12 | Son Güncelleme

KİLİS'te, dikkatsizlik ve kural ihlali sonucu meydana gelen trafik kazaları, MOBESE kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Kilis'teki kazalar, MOBESE kameralarında

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - KİLİS'te, dikkatsizlik ve kural ihlali sonucu meydana gelen trafik kazaları, MOBESE kameralarınca saniye saniye kaydedildi.
Kilis Emniyet Müdürlüğü tarafından olaylara engel olmak ve erken müdahale etmek amacıyla kurulan MOBESE kameralarına trafik kazaları da yansıdı. Kentin değişik bölgelerindeki kameralara yansıyan kazaların genellikle dikkatsizlik, hız ve kural ihlali nedeniyle ya da kavşaklarda dönüşler sırasında meydana geldiği görüldü. Yetkililer, sürücüleri trafikte dikkatli olmaları konusunda uyardı.

​FOTOĞRAFLI

Kilis'teki kazalar, MOBESE kameralarındaKilis'teki kazalar, MOBESE kameralarında

İşte Muharrem İnce'nin seçim otobüsü...İşte Muharrem İnce'nin seçim otobüsü...
CHP'den İYİ Parti'ye katılan 15 milletvekilinin kaderi belli olduCHP'den İYİ Parti'ye katılan 15 milletvekilinin kaderi belli oldu
Bu numara ararsa sakın açmayın!Bu numara ararsa sakın açmayın!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı düğüne gitmeyecek!

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı düğüne gitmeyecek!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! İşte Muharrem İnce'nin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! İşte Muharrem İnce'nin oy oranı

Sen Anlat Karadeniz'de pes dedirten hata!

Sen Anlat Karadeniz'de pes dedirten hata!

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çorum'daki mezarlıkta polisi harekete geçiren 'karartı'

Çorum'daki mezarlıkta polisi harekete geçiren 'karartı'

Rezil savunma! Mağazada genç kızları taciz edince bakın ne dedi

Rezil savunma! Mağazada genç kızları taciz edince bakın ne dedi

Savaşın korkunç yüzüne tanık olun

Savaşın korkunç yüzüne tanık olun

5 kişilik aileyi yok eden kazada yeni gelişme! İfadesinde şok detay

5 kişilik aileyi yok eden kazada yeni gelişme! İfadesinde şok detay

Ankara tarihi mahallesinde büyük yangın: 7 ev küle döndü

Ankara tarihi mahallesinde büyük yangın: 7 ev küle döndü

Çorum'da halk mezarlığa gece de akın etti! 'Kızı bulduk' söylentisi ortalığı karıştırdı

Çorum'da halk mezarlığa gece de akın etti! 'Kızı bulduk' söylentisi ortalığı karıştırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.