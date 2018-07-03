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Kilis'teki kazalar, mobese kameralarında

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2018 14:44 | Son Güncelleme

KİLİS'te, kural ihlali sonucu meydana gelen trafik kazaları, mobese kameralarına yansıdı.

Kilis'teki kazalar, mobese kameralarında

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS'te, kural ihlali sonucu meydana gelen trafik kazaları, mobese kameralarına yansıdı.
Kilis Emniyet Müdürlüğü tarafından olaylara engel olunması ve erken müdahale edilmesi amacıyla kurulan mobese kameralarına trafik kazaları da yansıdı. Kentin çeşitli bölgelerindeki kameralara yansıyan kazaların genellikle dikkatsizlik, hız ve kural ihlali nedeniyle meydana geldiği görüldü.

FOTOĞRAFLI

Kilis'teki kazalar, mobese kameralarında

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