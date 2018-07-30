Kilyos’ta MFÖ ve Hayko Cepkin coşkusu

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - MİLYON Beach Fest, MFÖ, Hayko Cepkin ve Ceza’nın da aralarında olduğu farklı müzik türlerinden sanatçıları buluşturdu.
Umut Kuzey önderliğinde Kilyos’taki Milyon Beach Kilyos'ta geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen festivalde, Cumartesi günü MFÖ, Pinhani ve Adamlar konser verirken, dün ise Hey Douglas, Ceza ve Hayko Cepkin sahne aldı.
Milyon Beach Fest serisi, 11 Ağustos Cumartesi günü Milyon Beach Kilyos'ta Duman, Pilli Bebek ve Can Gox konserleriyle devam edecek.
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