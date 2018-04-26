'Kim Milyoner Olmak İster' tarihinde bir ilk

'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına katılan yarışmacı 1.000 TL'lik ödülle salondan ayrılmadan önce kız arkadaşını sahneye davet etti. İlk başta ne olduğunu anlayamayan genç kız, erkek arkadaşından gelen evlilik teklifiyle şaşkına döndü.

