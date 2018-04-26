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'Kim Milyoner Olmak İster' tarihinde bir ilk

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2018 18:18 | Son Güncelleme

Ekranların sevilen yarışma programı Kim milyoner olmak ister'in son bölümüne, yarışmacının kız arkadaşına ettiği evlilik teklifi damga vurdu...

'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına katılan yarışmacı 1.000 TL'lik ödülle salondan ayrılmadan önce kız arkadaşını sahneye davet etti. İlk başta ne olduğunu anlayamayan genç kız, erkek arkadaşından gelen evlilik teklifiyle şaşkına döndü.

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Anahtar Kelimeler:
Kim Milyoner Olmak İster? evlilik teklifi

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Ne. Saçma
hiç de saçmalamıyorsun... mutlu olun.. çok güzel bir düşünce.. gerçekten bir harika olmuş...
Keşke güzel de bir ödül kazansaydı çok daha iyi olurdu ama yine de güzel bir tabloydu. Mutluluklar..
1000 tl ile evlenirsin aferin sana
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