Kimlik sorgulaması yapan polisin üzerine pitbull cinsi köpeği saldılar

Denizli’de bir polis memuru, şüphe üzerine durdurduğu 4 kişinin üzerine saldığı pitbull cinsi köpeğin ısırması sonucu yaralandı. Olay sonrasında yakalanan şahısların üzerinde çeşitli türlerde uyuşturucu madde çıktı.
Edinilen bilgilere göre olay, Pamukkale ilçesi Mehmetçik Mahallesi 1303 Sokak’ta meydana geldi. İlçede kasa hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler çevrede inceleme yaparken polis memurlarından Şakir Yılmaz sokakta 4 şahsı şüphe üzerine durdurarak kimlik sorgulaması yapmak istedi. Ancak bu sırada şahıslar yanlarındaki pitbull cinsi köpeği Yılmaz’ın üzerine saldı. Yılmaz, köpeğin saldırısıyla vücudunun çeşitli yerlerinden ısırılarak yaralandı. Ekip arkadaşlarının haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri Yılmaz’ı ambulans ile Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı. Olayın ardından diğer polis memurları kaçan şahısların peşine düşerek şüphelileri bir apartmanın bahçesinde yakalayıp, gözaltına aldılar. Şahısların yapılan kimlik sorgulamalarında A.E., O.I., B.S. ve V.Ü. olduğu belirlenirken, şüphelilerden O.I.’nın hırsızlık ve yaralama gibi 7 ayrı suçtan arandığı ve hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Ayrıca şahısların üzerinde yapılan aramalarda ise esrar, Hint keneviri ve uyuşturucu hap ele geçirildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
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