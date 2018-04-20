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Kimsesiz ve muhtaç kadınlara zorla fuhuş yaptıran 9 kişi adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 13:51 | Son Güncelleme

Adana’da kimsesi olmayan ya da maddi zorluklar yaşayan 23 kadına tehditle otoyolda fuhuş yaptırıp paralarına el koyduğu ileri sürülen 9 zanlı adliyeye sevk edildi.Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği, 9 kişilik bir şebekenin kimsesiz ve maddi anlamda zor durumda olan kadınları tespit edip ağlarına düşürerek onlara zorla fuhuş yaptırdığı ihbarını aldı.

Kimsesiz ve muhtaç kadınlara zorla fuhuş yaptıran 9 kişi adliyeye sevk edildi

Adana’da kimsesi olmayan ya da maddi zorluklar yaşayan 23 kadına tehditle otoyolda fuhuş yaptırıp paralarına el koyduğu ileri sürülen 9 zanlı adliyeye sevk edildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği, 9 kişilik bir şebekenin kimsesiz ve maddi anlamda zor durumda olan kadınları tespit edip ağlarına düşürerek onlara zorla fuhuş yaptırdığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen polis savcılıktan alınan izinle 3 ay önce teknik ve fiziki takibe başladı. Yapılan takip sonucunda 9 kişinin yaklaşık 23 kimsesiz ve yardıma muhtaç kadını ağlarına düşürüp otoyola götürerek burada onları uzaktan beklemek suretiyle fuhuş yaptırdığını ve paralarına da el koyduğunu belirledi. Ayrıca polis, zanlıların fuhuş yapmak istemeyen kadınları ya kendini ya da akrabalarını öldürmekle tehdit edip zorla fuhuş yaptırdığını belirledi.
Polis, yaptığı bu tespitlerin ardından 17 Nisan günü şafak vakti harekete geçti. 11 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyona yaklaşık olarak 350 polis katıldı. Özel harekat polisi, evlerin kapısını koç başı ile kırıp içeri girdi. Operasyonda 9 şahıs gözaltına alınırken, 3 gün emniyette sorgulanan zanlılar birbirini suçladı. Zanlılar sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Kimsesiz ve muhtaç kadınlara zorla fuhuş yaptıran 9 kişi adliyeye sevk edildi

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