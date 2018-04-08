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Kimyasal atık sandılar metal artığı çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.04.2018 11:55 | Son Güncelleme

DÜZCE’de Melen Nehri kenarına atık döküldüğünü görenler, durumu jandarma ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE’de Melen Nehri kenarına atık döküldüğünü görenler, durumu jandarma ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, dökülenin metal artığı olduğunu, ancak bu şekilde bertaraf edilmeyeceğini belirledi. Olay dün gece meydana geldi. Arapçiftliği Mahallesi Melen Nehri kenarına değişik renkte ve solunduğu anda boğazda yanma yapan kül şeklinde madde döküldü. Dökülen maddenin ise bir iş makinesi ile üzeri kapatılmaya çalışıldığı sırada durumu fark edenler hemen jandarma ekiplerini aradı. Olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler de durumu Düzce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdiler. Bölgeye gelen çevre mühendislerinin incelenmesinin ardından malzemenin kimyasal atık olmadığı, metal artığı olduğu ve kül haline geldiği tespit edildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri bu tip atıkların en yakın bertaraf tesisinin bulunduğu Sakarya'ya gönderilmesi gerektiği bildirildi. Atık maddenin Sakarya'da bulunan berteraf tesisine gönderileceği öğrenilirken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Jandarma ekipleri iş makinesinin kullanan operatör ile metal artıklarını bölgeye döken kamyonları aramaya başladı.

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