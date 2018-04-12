Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, Duma’da inceleme yapacak

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW), Suriye’nin Duma ilçesindeki kimyasal saldırı iddialarını incelemek üzere bölgeye ekip gönderdi.
Suriye’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Beşar Caferi yaptığı basın açıklamasında, Suriye’nin Duma ilçesinde meydana gelen ölümcül saldırıyı araştırması için Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nden (OPCW) iki ekibin bugün ve yarın Suriye’de olacağını söyledi. İki grubun bugün ve yarın ayrı olarak bölgeye geleceğini ifade eden Caferi, "İstedikleri zaman, istedikleri yere kadar onlara eşlik etmeye hazırız" dedi.
OPCW ise araştırmacıların Duma’ya seyahat planlarını henüz doğrulamadı.
Duma ilçesinde 7 Nisan’da sivillere yönelik düzenlenen kimyasal silah saldırısında 78 kişi hayatını kaybetmişti.
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