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Kına dönüşü 3 kişinin öldürülmesiyle ilgili davada tahliye talebine ret

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2018 13:17 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta, kına gecesinden dönülen otomobile pompalı tüfekle yapılan saldırı sonucu 3 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı olayla ilgili 3'ü tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kına dönüşü 3 kişinin öldürülmesiyle ilgili davada tahliye talebine ret

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta, kına gecesinden dönülen otomobile pompalı tüfekle yapılan saldırı sonucu 3 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı olayla ilgili 3'ü tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanıkların avukatlarının tahliye talebi, mahkeme heyetince kabul edilmezken, duruşma ertelendi. Mahkeme çıkışı birbirine giren taraflar ise polis ekiplerince güçlükle ayırıldı.
Olay, 18 Ağustos 2017 tarihinde, Kumtarla köyünde meydana geldi. Kına gecesinden dönen Şeref Akyüz (39) yönetimindeki 67 SL 348 plakalı otomobile pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda sürücü Şeref Akyüz ile oğlu Uğur (14) ve kuzeni Soner Akyüz (34) yaşamını yitirirken, komşularının oğlu Tolga Köse (19) ise yaralandı. Olayın ardından yapılan incelemede, ölenlerin orman arazisi yüzünden aralarında husumet bulunan ve kına gecesinde kavga ettikleri köylüleri Erdem Akyüz'e ait evin önünden otomobile ateş edildiği tespit edildi. Gözaltına alınan Erdem ile ağabeyi Şaban ve dayısı Murat Akyüz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Erdem Akyüz'ün gözaltına alınan annesi G.A. ve akrabaları T.P., İ.P. ile T.K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Cumhuriyet savcısının soruşturmayı tamamlamasının ardından tutuklu sanıklar hakkında, 'haksız tahrik altında kasten adam öldürme' suçundan 60'ar yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın 2'nci duruşmasına, tutuklu sanıklar Erdem, ağabeyi Şaban ve dayısı Murat Akyüz ile tutuksuz sanıklar G.A., T.P., İ.P. ve T.K. ile her iki tarafın yakınları ve avukatlar katıldı. Duruşmada tutuklu sanıkların avukatları, keşif yapılmasını ve toplanan delillerle suç vasıflarının değişme ihtimalini gerekçe göstererek, müvekkillerinin tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddetti. Keşif için değerlendirmede bulunulmasına karar verilerek, duruşma ertelendi.
DURUŞMA SONU TARTIŞMA
Öte yandan duruşma bitiminde tutuklu sanıklar salondan çıkarıldığı sırada, iki tarafın yakınları arasında tartışma çıktı. Ölenlerin yakınları, sanıklara saldırmak isteyince polis, araya girdi. İki taraf güçlükle sakinleştirilerek, adliyeden çıkarıldı. Tartışmanın dışarıda da devam etmesi üzerine sanık kapısından çıkarılan tutuklu sanıkların yakınları, polis araçlarıyla adliyeden uzaklaştırıldı.

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Kına dönüşü 3 kişinin öldürülmesiyle ilgili davada tahliye talebine retKına dönüşü 3 kişinin öldürülmesiyle ilgili davada tahliye talebine retKına dönüşü 3 kişinin öldürülmesiyle ilgili davada tahliye talebine retKına dönüşü 3 kişinin öldürülmesiyle ilgili davada tahliye talebine ret

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