Kına gecesinde kuzen kurşunu gözünden etti

Aytekin KALENDER/GÜNEYSU (Rize), (DHA)- RİZE'nin Güneysu ilçesinde kuzeninin kına gecesine katılan Melikşah Barsbay (18), diğer kuzeni A.C.Ç.'nin (25) tabancasından çıkan merminin gözüne isabet etmesi sonucu yaralandı. Bir gözünü kaybeden diğer gözünü de kaybetme tehlikesi bulunan Barsbay hastanede tedaviye alındı. Jandarma, A.C.Ç.'yi gözaltına aldı.
Olay, dün saat 20.00 sıralarında Güneysu'nun Yeşilyurt köyünde meydana geldi. İlçede kuzeninin kına gecesine katılan Melikşah Barsbay, havaya ateş eden halasının oğlu A.C.Ç.'nin tabancasından çıkan mermiyle gözünden yaralandı. Mermi çekirdeğinin gözüne isabet etmesiyle kanlar içinde kalan Barsbay, ambulansla Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede ameliyata alınan Melikşah Barsbay'ın bir gözünü kaybettiği, diğer gözünü de kaybetme riski olduğu belirtildi. Olay sonrası şüpheli A.C.Ç., jandarma ekiplerince gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.
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