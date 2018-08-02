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Kınık'ta zincirleme kaza: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2018 11:45 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Kınık ilçesinde, 2 otomobil ve 1 traktörün karıştığı zincirleme trafik kazasında, 5 kişi yaralandı.

Kınık'ta zincirleme kaza: 5 yaralı

Cevdet ŞEN/KINIK (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Kınık ilçesinde, 2 otomobil ve 1 traktörün karıştığı zincirleme trafik kazasında, 5 kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Soma-Bergama karayolunun 19'uncu kilometresindeki Kınık Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Soma'dan Bergama yönüne giden arkasında ilaçlama makinesi takılı Mustafa Yıldırım yönetimindeki 45 TH 686 plakalı traktöre, Haluk Güneşgür yönetimindeki 42 DAR 55 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil ile traktörün yerinden kopan sol arka tekeri, karşı şeride savruldu. Bu sırada karşı yönden gelen Bilal Akgün yönetimindeki 35 GA 2871 plakalı otomobil de traktörün fırlayan tekerine çarpıp, takla attı.
Kazada, sürücüler ile Bilal Akgün'ün aracında bulunan Ramazan Güler ve Süleyman Oruç yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların, durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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Kınık'ta zincirleme kaza: 5 yaralıKınık'ta zincirleme kaza: 5 yaralıKınık'ta zincirleme kaza: 5 yaralı

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