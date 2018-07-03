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Kır bekçisi maganda kurşunu ile bacağından yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2018 18:31 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı'nda kır bekçisi olarak görev yapan Mesut Yücel'in (49) tabancayla sol dizinden yaralanmasıyla ilgili çiftçi Önder U., gözaltına alındı.

Kır bekçisi maganda kurşunu ile bacağından yaralandı

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı'nda kır bekçisi olarak görev yapan Mesut Yücel'in (49) tabancayla sol dizinden yaralanmasıyla ilgili çiftçi Önder U., gözaltına alındı.
Alaşehir Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı'nda görevli kır bekçisi Mesut Yücel, bugün saat 02.00 sıralarında, 2 mesai arkadaşı ile birlikte Gümüşçay mevkisinde, devriye görevi yaparken, bir anda sol dizine isabet eden mermi ile yaralandı. Acı içinde yere yığılan Yücel, arkadaşlarının haber vermesi üzerine gelen ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Jandarma, olayın ardından Yücel'i yaralayan tabancayı yakında üzüm bağı bulunan Önder U.'nun ateşlediğini belirledi. Önder U., evinde yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelinin, jandarmadaki ifadesinde, bağda sulama yaparken, tabancasıyla rastgele ateş ettiğini belirtip, birini vurduğundan haberi olmadığını söylediği öğrenildi. Önder U.'nun jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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