Kıraç, Çorluları coşturdu

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen 'Çorlu Alışveriş ve Tarım Fuarı'nın ilk gecesinde sahne alan ünlü şarkıcı Kıraç, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
Çorlu Kaymakamlığı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Çorlu Belediyesi ile Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde bu yıl ilki düzenlenen Çorlu Alışveriş ve Tarım Fuarı'nda ünlü şarkıcı Kıraç sahne aldı. Yaklaşık iki saat süren konserde, Kıraç söylediği şarkılarla hayranlarına eğlenceli bir gece yaşattı. Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Kıraç'a teşekkür ederek, "Bizlere güzel bir gece yaşattığınız için şahsım ve halkım adına sizlere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
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