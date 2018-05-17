Kiracı olduğu evi satmaya çalışan sanık ve arkadaşına 7'şer yıl hapis

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da ev sahibi adına sahte kimlik çıkartıp kiracısı olduğu evi satmaya çalışan Kadir Yıldırım ve arkadaşı Mustafa Suci, 'dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından 7,5'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Merkez Palandöken ilçesinde kirada yaşayan Kadir Yıldırım, ev sahibi T.S.'nin kira sözleşmesinde yer alan kimlik fotokopisindeki bilgileriyle arkadaşı Mustafa Suci'nin fotoğrafını kullanıp, sahte kimlik çıkardı. İki arkadaş sahte kimlikle T.S.'nin evini satmak için Palandöken Tapu Dairesi'nde gitti. Evi değerinin altında K.B.'ye satmak isteyen Kadir Yıldırım ve Mustafa Suci'nin planı Palandöken Tapu Dairesi Müdürlüğü'nde görevli memurun, kimliğin sahte olduğunu anlamasıyla bozuldu. Memurun, ihbarı üzerine Kadir Yıldırım ve Mustafa Suci, polis tarafından gözaltına alındı.

'EVİ 85 BİN LİRAYA SATMAK İSTEMİŞLER'

Tutuklanan Kadir Yıldırım ve arkadaşı Mustafa Suci hakkında Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, ifadesine yer verilen şikayetçi K.B, olay öncesi Suci'nin kendisini arayıp ev satmak için işyerine çağırdığını belirtti. K.B, "Kendisini T.S. olarak tanıtan kişi telefon numaramı Kadir Yıldırım'dan aldığını söyledi ve beni onunla görüştürdü. Kadir Yıldırım telefonda bana 'Evi uygun fiyata alırsan, bana da komisyon verirsin' dedi. Akşam kendisini T.S. olarak tanıtan Mustafa Suci ile evi gezdik ve 85 bin liraya anlaştık. Satış için tapu dairesine gittiğimizde işlemlerin bir kısmını hallettik. Bir süreliğine ayrıldığımızda telefonuma mesaj geldi ve tekrar gittiğimizde şahsın sahte kimlikle ev satmaya çalıştığını öğrendik" diye konuştu.

'KOMİSYON OLARAK 2 BİN LİRA VEREYİM' DEDİ

Suçlamaları kabul etmeyen Kadir Yıldırım, Suci'nin evi satmak için kendisinden T.S'nin kimlik bilgilerini istediğini öne sürdü. Kadir Yıldırım kendisini "Evi nasıl satacağını sorduğumda cevap vermedi. Ben de evi kiralarken T.S'nin aldığım bilgilerini Mustafa'ya verdim. Mustafa Suci daha sonra evin tapusunu müdürlükten getirdi ve benden alıcı bulmamı istedi. Ben de K.B.'yi tavsiye ettim. K.B. beni arayarak evi satın aldığını söyleyerek 'Komisyon olarak gel 2 bin lira vereyim' dedi, ancak şehir dışında olduğumdan parayı alamadım. Sahte kimliği ben tanzim etmedim" diye savundu.

'İŞLEMLER SIRASINDA POLİSLER YAKALADI'

Kadir Yıldırım'ın kendisine oturduğu evi satma teklifinde bulunduğunu iddia eden Mustafa Suci ise şunları söyledi:

"Evi nasıl satacağını sorduğumda T.S.'nin kimlik bilgilerini bildiğini ve onun adına sahte kimlik çıkararak evi satabileceklerini söyleyip, benden fotoğraf istedi. Sonrasında tapu sahibi T.S.'ye ait bilgilerin bulunduğu sahte kimlik temin ederek bana verdi. K.B. ile beni Kadir tanıştırdı. Evi alacak K.B. ile Yıldırım'ın oturduğu eve gittik. İşlemler için Tapu Dairesine gittiğimizde polisler yakaladı, pişmanım."

'AFFINIZA SIĞINIYORUM'

Bir süre cezaevinde kaldıktan sonra yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye edilen Kadir Yıldırım ve Mustafa Suci, bugün 1'nci Ağır Ceza Mahkemesinde karar duruşmasına çıktı. Kadir Yıldırım, suçlamaları kabul etmezken, Mustafa Suci, "Suçlamaları kabul ediyorum. Yaptığımdan dolayı pişmanım. Affınıza sığınıyorum" dedi.

İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANMADI

Mahkeme heyeti, Yıldırım ve Suci'yi 'kamu kurum ve kuruluşlarının vb. tüzel kişilerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan önce 6'şar yıl hapis cezasına mahkum etti. Suçun teşebbüs aşamasında kalmasını dikkate alan heyet, cezayı 4,5 yıla düşürdü. 36'şar bin TL de para cezasına çarptırılan iki sanığa 'resmi belgede sahtecilik' suçundan da 3'er yıl hapis cezası verildi. Toplam 7,5'ar yıl hapis cezası ve 36 bin lira para cezası alan iki sanığa iyi hal indirimi uygulanmadı

