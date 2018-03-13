Kiracıları tarafından bıçaklanarak öldürüldü

KKTC’nin Girne kentinde bir kişi, evinin önünde tartıştığı kiracıları tarafından 14 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

Alsancak bölgesinde 53 yaşındaki Memduh Ulugün adlı kişi, evinin önünde tartıştığı karı koca olan kiracıları tarafından 14 yerinden bıçaklandı. Ulugün, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili karı-koca tutuklanırken, polisin soruşturması devam ediyor.