Kiraladığı araçla uyuşturucu getiren şüpheliler yakalandı

Sakarya’dan kiraladıkları araçla İstanbul’dan uyuşturucu hap getiren iki şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu tacirlerinin sıkça kullandığı yöntemlerden biri olan olan kiralık araç yöntemini kullanan R.K., isimli şüpheli, Akyazı ilçesinden kiraladığı araçla İstanbul’a uyuşturucu hap getirmek için gittiği jandarma ekiplerince tespit edildi. İstanbul’dan itibaren takibe alınan R.K., yönetimindeki kiralık araç Akyazı ilçe girişinde durdurdu. Araç içerisinde yapılan detaylı aramada 632 adet sentetik uyuşturucu hap ile şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarında ise 10 gram esrar maddesi ele geçirildi. Araç içinde bulunan R.K. ve C.F. isimli şahıslar gözaltına alındığı öğrenildi.
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