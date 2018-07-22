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Kiraladığı evde uyuşturucu satarken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2018 16:12 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Menemen ilçesinde kiraladığı evde 2 kilo 670 gram uyuşturucuyla yakalanan İ.B., tutukladı.

Kiraladığı evde uyuşturucu satarken yakalandı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Menemen ilçesinde kiraladığı evde 2 kilo 670 gram uyuşturucuyla yakalanan İ.B., tutukladı.
Menemen Asayiş Büro ekipleri, bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen adrese baskın yapıldı. Adreste yapılan aramada 2 kilo 670 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.B.'nin evi uyuşturucu ticareti yapmak için kiraladığı belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.B. tutuklandı.

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