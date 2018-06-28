HABER

Kiraladığı otomobille uyuşturucu satışı yapan şüpheli tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2018 14:09 | Son Güncelleme

SAMSUN'da otomobil kiralayıp uyuşturucu madde satışı yaptığı öne sürülen Bülent Ö.

Kiraladığı otomobille uyuşturucu satışı yapan şüpheli tutuklandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da otomobil kiralayıp uyuşturucu madde satışı yaptığı öne sürülen Bülent Ö. uyuşturucu ve tabanca ile yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bülent Ö.'nün (40) otomobil kiralayıp uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini alarak, şüphelinin bulunduğu otomobili İlkadım İlçesi Çatalarmut Mahallesi'nde durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 1 adet 7.65 milimetre çaplı ruhsatsız tabanca, 10 adet 7.65 milimetre tabanca mermisi, 14.34 gram kokain ve 2 paket halinde 5.19 gram skunk maddesi ele geçirildi. Şüphelinin Selahiye Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada ise 337.5 gram skunk, 10.33 gram kokain, 0.89 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 4 adet 9 milimetre çaplı ve 25 adet 7,65 milimetre çaplı olmak üzere toplam 29 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Bülent Ö., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkan şüpheli 'uyuşturucu ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERGaziantep'te dev yaratık şaşkına çevirdiGaziantep'te dev yaratık şaşkına çevirdi
7 liralık yemek parasını isteyen kebapçıyı öldürdüler7 liralık yemek parasını isteyen kebapçıyı öldürdüler
Bar işletmecisini ortağı vurmuşBar işletmecisini ortağı vurmuş
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Aydın'ın bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

Mehmet Aydın'ın bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

Erken seçim olur mu? CHP'li isimden flaş iddia

Erken seçim olur mu? CHP'li isimden flaş iddia

Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor çalışanı Dominik'te öldürüldü!

Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor çalışanı Dominik'te öldürüldü!

Kamu yönetimine, bürokrasiye yeni düzen

Kamu yönetimine, bürokrasiye yeni düzen

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Muharrem İnce'nin Maltepe mitingi AK Parti'de dengeleri değiştirdi! 'Korkuyla sandığa gittiler'

Muharrem İnce'nin Maltepe mitingi AK Parti'de dengeleri değiştirdi! 'Korkuyla sandığa gittiler'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Afra Rabia Demirel hayatını kaybetti

Afra Rabia Demirel hayatını kaybetti

Heybeliada'yı ayağa kaldırmıştı... Ali Mert 5 yıl sonra hayatını kaybetti

Heybeliada'yı ayağa kaldırmıştı... Ali Mert 5 yıl sonra hayatını kaybetti

Sarıkız örümceği paniği... Sarıkız örümceği ısırığı tedavisi nasıl yapılır?

Sarıkız örümceği paniği... Sarıkız örümceği ısırığı tedavisi nasıl yapılır?

Otomobilde aç, susuz ve havasız bırakılan köpeği polis kurtardı

Otomobilde aç, susuz ve havasız bırakılan köpeği polis kurtardı

İnsanlık öpüşmeyi nasıl keşfetti?

İnsanlık öpüşmeyi nasıl keşfetti?

Ağrı'dan bir kayıp çocuk haberi daha

Ağrı'dan bir kayıp çocuk haberi daha

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.