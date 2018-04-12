Kiraladıkları araca çalıntı plaka takıp, hırsızlık yaptılar

Manisa’nın Salihli ilçesine kiralık araçla giriş yapan ve ilçede çaldıkları plakayı, kiraladıkları araca takarak hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Salihli’nin Gümüş ve Durasıllı mahallelerindeki 2 iş yerinde hırsızlık olayları meydana geldi. Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler ve jandarma ekipleri, hırsız ya da hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonrası güvenlik kamerası ve PTS kayıtlarından Salihli’ye giriş yapan araç ve şüpheliler tespit edildi. İzmir’de yaşadıkları tespit edilen şüpheliler T.D. ve H.E., İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile yapılan ortak operasyonla saklandıkları yerde yakalandı.
Kıskıvrak yakalanan şüphelilerin kullandığı aracın kiralık olduğu, yakalanmamak için de kiraladıkları araca Salihli’den çalıntı bir plaka takarak hırsızlık yaptıkları ortaya çıktı.
Ekipler tarafından yakalanıp, gözaltına alınan T.D. ve H.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. T.D.’nin emniyette 15 suç kaydının olduğu ve 9 ayrı suçtan arandığı öğrenildi.
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