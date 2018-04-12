Kiralık katili azmettiren kardeşler 3 yıl kaçabildi

Adana’da Kocavezir İş Merkezi’nde yöneticilik yapan Hasan Gökçe’yi öldüren kiralık katili azmettirdikleri ileri sürülerek haklarında ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Ferhat ve Özgür Erbaş kardeşler, İskenderun’da gözaltına alındı.

İddiaya göre, olaylar Garip Erbaş’ın 2003’te Kocavezir İş Merkezi Başkanı Bahattin Sansür’e gözdağı vermek için öz kardeşi Şeyhmus Erbaş’ı Orhan Ergezer’e öldürtüp iş merkezine başkanı olmasıyla başladı.

Garip Erbaş’ın başkanlığı sırasında 2003’te bir esnafla yaşanan tartışma nedeniyle yeğeni Mesut Artık öldürüldü.

İş merkezi esnafından Hikmet Gökçe’ye yakınlığı ile bilinen Taner Gökbayrak, Garip Erbaş’ın diğer yeğeni Bülent Artık’ı tabancayla öldürdü. Gökçe ve Erbaş aileleri arasındaki husumet, cinayet olaylarının ardından daha da arttı.

2007 yılında Hikmet Gökçe’nin şikayeti üzerine çete ve yolculuk suçlamasıyla gözaltına alınan Garip Erbaş, cezaevine girince iş merkezi başkanlığına Hikmet Gökçe getirildi. Cezaevinde 5 ay kalan Garip Erbaş, Hikmet Gökçe’yi ve destekçisi esnafı tehdit etmeye başladı. Garip Erbaş’ın oğlu Özgür Erbaş, kuzeni Bülent Artık’ı öldüren Taner Gökbayrak’ın kardeşi Hüseyin Ümit Gökbayrak’ı 2008’de öldürdü. Hikmet Gökçe de 25 Şubat 2009’da evinin önünde tabancayla vurularak öldürüldü.

Hikmet Gökçe’nin ölümü sonrası iş merkezi başkanlığına kardeşi Ahmet Gökçe geldi ancak işleri kardeşi Hasan Gökçe takip etmeye başladı. Bu süreçte Garip Erbaş ve adamları Gökçe ailesini tehdit etti. 18 Şubat 2015’te Hasan Gökçe, evine giderken otomobilinden indiği sırada tabancayla öldürüldü.

Cinayetlerin birbiriyle bağlantılı olma ihtimali üzerinde duran polis, Hasan Gökçe’nin ölümüyle ilgili araştırmayı derinleştirdi. Daha önceki cinayetler nedeniyle ceza alıp hapis yatan Garip Erbaş’ı takibe alan polis, oto galerisi bulunan Erbaş’ın sattığı bir otomobilin çok kısa sürede 3 kez el değiştirdiğini saptadı. Otomobili son alan kişinin Erbaş’ın akrabalarıyla aynı cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen Fatih Onay olduğu belirlendi. Otomobilin hediye edildiği bilgisini alan polis, cinayet soruşturmasında 8 kişiyi gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden kiralık katil Fatih Onay ile onu azmettirdiği ileri sürülen Garip Erbaş ve Cihan Ağalarer tutuklanırken, 5 kişi serbest bırakıldı. Cinayeti azmettirdikleri ileri sürülen Garip Erbaş’ın oğulları Ferhat ve Özgür Erbaş ise izini kaybettirdi.

Hasan Gökçe cinayetiyle ilgili soruşturmasını tamamlayan Cumhuriyet Savcısı, Fatih Onay, Cihan Ağalarer (24), Garip Erbaş ile firari Ferhat Erbaş, Özgür Erbaş ve Bülent Uçak (33) hakkında kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.

Garip Erbaş ile oğulları Ferhat ile Özgür Erbaş’ın araba, para ve iş vaadiyle Hasan Gökçe’yi Fatih Onay’a öldürttüğü belirlendi. Tetikçi Onay da "Özgür ve Fatih Erbaş beni zorladı. Bu olayda kullanıldım, Hasan Gökçe ile husumetim yok. Para ile gözümü boyadılar" şeklinde ifade verdi.

Ferhat ile Özgür Erbaş kardeşler, İskenderun polisi tarafından olaydan 3 yıl sonra gözaltına alındı. Üst aramalarında sahte kimlik bulunan kardeşler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.