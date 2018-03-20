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Kiralık otomobille buğday çalan 2 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 13:35 | Son Güncelleme

Karaman’da kiralık otomobille buğday hırsızlığı yaptıkları ileri sürülen 2 kişi jandarma tarafından yakalandı.Olay, merkeze bağlı Kılbasan köyünde meydana geldi.

Kiralık otomobille buğday çalan 2 kişi yakalandı

Karaman’da kiralık otomobille buğday hırsızlığı yaptıkları ileri sürülen 2 kişi jandarma tarafından yakalandı.
Olay, merkeze bağlı Kılbasan köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, köyde bir depodan bir ton civarında buğday hırsızlığı olayının yaşanması üzerine çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köy içinde depoya yakın olan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Hırsızlığın yapıldığı depoya üç kere girip çıkan şüpheli bir otomobili tespit eden ekipler, aynı otomobilde bulunan 2 kişinin pazarda buğday sattığını belirledi. Kiralık olduğu tespit edilen otomobilin yerini belirleyen jandarma, şüpheli K.T.Ç. ile O.A’yı gözaltına aldı. İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kiralık otomobille buğday çalan 2 kişi yakalandı

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