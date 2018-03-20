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Kiralık otomobille buğday hırsızlığına 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 12:06 | Son Güncelleme

KARAMAN'da kiralık otomobille köylerden yaklaşık 1 ton buğday çaldığı iddia edilen 2 şüpheli, jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da kiralık otomobille köylerden yaklaşık 1 ton buğday çaldığı iddia edilen 2 şüpheli, jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Karaman İl Jandarma Komutanlığı, bazı köylerde arazi ve depolardan buğday çalındığı ihbarı aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma, en son Kılbasan köyünden çalınan yaklaşık 1 ton buğdayla ilgili araştırma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen jandarma, olay günü köyden bir otomobilin geçtiğini belirledi. Araştırmasını derinleştiren jandarma, aynı otomobilin buğday pazarı bölgesinde de güvenlik kamera kayıtlarında görülmesi üzerine aracın O.A. ve K.T.C. tarafından kiralandığını belirledi. Jandarma düzenlediği operasyonda O.A. ve K.T.C.'yi gözaltına aldı. Son çalınan 1 ton buğday da şüphelilerin adreslerinde çuvallar içinde ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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