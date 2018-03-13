HABER

Kirayı isteyen ev sahibine kızdı, daireyi ateşe verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 14:30 | Son Güncelleme

 BURSA’nın Karacabey ilçesinde oturduğu sitede 3 aydır kira ve aidatı ödemediği belirtilen İ.A., kirayı isteyen evsahibine kızıp, daireyi ateşe verdi.

Kirayı isteyen ev sahibine kızdı, daireyi ateşe verdi

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Karacabey ilçesinde oturduğu sitede 3 aydır kira ve aidatı ödemediği belirtilen İ.A., kirayı isteyen evsahibine kızıp, daireyi ateşe verdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Karacabey ilçesi Emirsultan Mahallesi’nde 32 dairenin bulunduğu bir sitede oturan İ.A., iddiaya göre, 3 aydın hem kirayı, hem de aidatı ödemedi. Bunun üzerine evsahibi Zafer Erol, İ.A.'dan parasını istedi. Öfkelenen İ.A., evdeki eşyaları ateşe verdi. Alevler kısa sürede daireyi sararken, site sakinlerinin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını müdahale etti. Binanın doğalgazı kesilerek önlem alındı.
Yangın sırasında 4'üncü katta mahsur kalanlar, itfaiyenin yangın merdiveni olmayınca tahliye edilemedi. Bu nedenle itfaiye ekiplerine tepki gösteren vatandaşlar, yoğun duman nedeniyle zor anlar yaşadı.
Yangın, yaklaşık 1 saatlik çabayla kontrol altına alındı. Dairenin kullanılmaz hale geldiği yangında, dumandan etkilenen 4 kişiye hazır bekleyen ambulansta müdahale edildi.
Polis, evi ateşe verdikten sonra kaçan İ.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Kirayı isteyen ev sahibine kızdı, daireyi ateşe verdiKirayı isteyen ev sahibine kızdı, daireyi ateşe verdiKirayı isteyen ev sahibine kızdı, daireyi ateşe verdi

Mina Başaran'ın son telefonu!Mina Başaran'ın son telefonu!
Çorum'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar varÇorum'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var
Melike Kuvvet Türkiye'yi yasa boğduMelike Kuvvet Türkiye'yi yasa boğdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Çorum'daki feci kazada ölü sayısı 13'e yükseldi

Son dakika! Çorum'daki feci kazada ölü sayısı 13'e yükseldi

Son dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladı

Son dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladı

Türkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasında

Türkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasında

Arda Turan ve Aslıhan Doğan'ın nikahının detayları ortaya çıktı! Neden müzik çalınmadı?

Arda Turan ve Aslıhan Doğan'ın nikahının detayları ortaya çıktı! Neden müzik çalınmadı?

İran'daki uçak kazasıyla ilgili ölen pilotun ablasından korkunç iddia!

İran'daki uçak kazasıyla ilgili ölen pilotun ablasından korkunç iddia!

İran'da düşen uçağın pilotunun son ses kaydı ortaya çıktı

İran'da düşen uçağın pilotunun son ses kaydı ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Üniversitelilerin gezisi korkunç bitti! 20 metreden yere çakıldı

Üniversitelilerin gezisi korkunç bitti! 20 metreden yere çakıldı

Akıl almaz vahşet! Köpekleri raylara bağladı, sonrası korkunç...

Akıl almaz vahşet! Köpekleri raylara bağladı, sonrası korkunç...

Savcıyı vuran polis: Kürtçe ağır küfür edince kendimi kaybettim

Savcıyı vuran polis: Kürtçe ağır küfür edince kendimi kaybettim

Takside uyuşturucu ile yakalanan yolcu tutuklandı

Takside uyuşturucu ile yakalanan yolcu tutuklandı

Sadak: 1993'te, Öcalan ve ekibi 5 yıl siyasetten uzak kalacaktı

Sadak: 1993'te, Öcalan ve ekibi 5 yıl siyasetten uzak kalacaktı

Kütahya’da otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Kütahya’da otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.