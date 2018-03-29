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Kırgız kadın 200 gram metamfetaminle yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 12:37 | Son Güncelleme

Denizli’de Kırgız uyruklu bir kadının üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde yapımında kullanılan metamfetamin maddesi ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Kırgızistan uyruklu 2 kişinin İstanbul’dan kente uyuşturucu madde yapımında kullanılan metamfetamin getireceği istihbaratını alan polis ekipleri harekete geçerek Sarayköy ilçesinde operasyon yaptı.

Denizli’de Kırgız uyruklu bir kadının üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde yapımında kullanılan metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kırgızistan uyruklu 2 kişinin İstanbul’dan kente uyuşturucu madde yapımında kullanılan metamfetamin getireceği istihbaratını alan polis ekipleri harekete geçerek Sarayköy ilçesinde operasyon yaptı. Şüphelilerden Kırgız G.Z. isimli kadının üstünde arama yapan ekipler 200 gram metamfetamin ele geçirdi.
Operasyonun ardından gözaltına alınan Kırgız uyruklu 2 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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