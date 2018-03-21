HABER

Kırgız kadının cenazesinin alınması için ailesi bekleniyor

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 13:36 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, boğazı sıkılarak, öldürüldükten sonra üzerinden otomobille geçilen Kırgızistan uyruklu Yryskul Zheenbek Kyzy'nin (26) ön otopsisi tamamlandı.

Kırgız kadının cenazesinin alınması için ailesi bekleniyor

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, boğazı sıkılarak, öldürüldükten sonra üzerinden otomobille geçilen Kırgızistan uyruklu Yryskul Zheenbek Kyzy'nin (26) ön otopsisi tamamlandı. Türkiye'de yakını bulunmayan genç kadının cenazenin ailesine teslim edilebilmesi için Kırgızistan Büyükelçiliği'ne bilgi verildi. Elçilik yetkililerinin, Kyzy'nin ailesine ulaşıp, cenazenin ülkesine gönderilmesi için işlemleri başlattığı öğrenildi.
Pamukkale'deki gazinoda garson olarak çalışan Kırgız Yryskul Zheenbek Kyzy, 19 Mart günü, Kocaarık mevkisindeki tarla yolunda, belden aşağısı çıplak, ölü bulundu. Jandarmanın incelemesinde Kyzy'nin, boğazı sıkılarak öldürüldüğü, bacaklarının üzerinden de otomobille geçildiği tespit edilip, soruşturma başlatıldı. Bölgedeki gazinoları araştıran, 30 ayrı güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, çok sayıda kişinin ifadesine başvurdu. Kırgız kadını öldürenin, Karşıyaka Mahallesi'nde kasaplık yapan Barış Ünal (30) olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından tespit ettiği Ünal'ı dün evinde yakalayıp, gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Barış Ünal, tutuklanarak, cezaevine konuldu.
Olayın ardından cansız bedeni Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırılan Yryskul Zheenbek Kyzy'nin ön otopsisi tamamlandı. Jandarma, Kırgız kadının Türkiye'de yakını olmaması nedeniyle ailesi tarafından cenazesinin alınması için Kırgızistan Büyükelçiliği'ne bilgi verdi. Elçilik yetkililerinin, Kyzy'nin ailesine ulaşıp, cenazenin ülkesine gönderilmesi için işlemleri başlattığı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Kırgız kadının cenazesinin alınması için ailesi bekleniyor

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bomba iddia! Çiftlik Bank'ın 'Tosun'unu korku sardı! Oradan da kaçtı...

Bomba iddia! Çiftlik Bank'ın 'Tosun'unu korku sardı! Oradan da kaçtı...

Adnan Oktar'dan kaçan kedicik Ceylan Özgül'den önemli açıklamalar

Adnan Oktar'dan kaçan kedicik Ceylan Özgül'den önemli açıklamalar

Ankara'da 14 kişi için flaş karar!

Ankara'da 14 kişi için flaş karar!

Son dakika! Eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti! Deniz Bölükbaşı kimdir?

Son dakika! Eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti! Deniz Bölükbaşı kimdir?

Kabil'de son dakika patlama! Çok sayıda ölü var

Kabil'de son dakika patlama! Çok sayıda ölü var

Murat Genç ile Nazan Genç'in rekor tazminatlı boşanmasının sebebi belli oldu

Murat Genç ile Nazan Genç'in rekor tazminatlı boşanmasının sebebi belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mersin'de kahreden kaza! Kimliğini görenler bir kere daha yıkıldı!

Mersin'de kahreden kaza! Kimliğini görenler bir kere daha yıkıldı!

Sakarya'da şoke eden görüntü! Vatandaşlar ihbar etti

Sakarya'da şoke eden görüntü! Vatandaşlar ihbar etti

İstanbul Başakşehir'de panik anları! Eşinin yanında bijon anahtarıyla saldırdı

İstanbul Başakşehir'de panik anları! Eşinin yanında bijon anahtarıyla saldırdı

Hanımağa'nın saadet zinciri! Polis parmağından vurmuş

Hanımağa'nın saadet zinciri! Polis parmağından vurmuş

Kırıkkale’de huzur uygulaması

Kırıkkale’de huzur uygulaması

Mahkeme burun kıran eski sevgiliyi serbest bıraktı, savcıdan itiraz geldi

Mahkeme burun kıran eski sevgiliyi serbest bıraktı, savcıdan itiraz geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.