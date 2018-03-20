Kırgız kadının ölümüyle ilgili bir şüpheli gözaltına alındı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, Kırgızistan uyruklu genç kadının ölü bulunmasının ardından bir şüpheli gözaltına alındı.
Denizli’nin Pamukkale ilçesi Pamukkale Mahallesi Kocaarık mevkiindeki bir tarla yolunda işçiler tarafından cesedi bulunan Kırgızistan uyruklu 26 yaşındaki Yryskul Zheenbek Kyzy’nin katil zanlısı olduğu iddia edilen bir şüpheli yakalandı. Boğularak öldürüldüğü belirlenen Kyzy’nin, bacaklarının üzerinden otomobille geçildiği de tespit edilirken, zanlı B.Ü. adliye girişi basın mensuplarına olayın kaza olduğunu söyledi.
Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgunda bulunan 26 yaşındaki Yryskul Zheenbek Kyzy’nin cenazesini almak için ise herhangi bir başvurunun olmadığı öğrenildi.
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