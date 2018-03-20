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Kırgız uyruklu kadının katil zanlısı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 17:25 | Son Güncelleme

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, Kırgızistan uyruklu kadını tecavüz edip boğarak öldürdükten sonra otomobille üzerinden geçen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Pamukkale Mahallesi Kocaarık mevkiindeki bir tarla yolunda işçiler tarafından cesedi bulunan Kırgızistan uyruklu 26 yaşındaki Yryskul Zheenbek Kyzy’nin katil zanlısı olduğu iddia edilen Barış Ü.

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, Kırgızistan uyruklu kadını tecavüz edip boğarak öldürdükten sonra otomobille üzerinden geçen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Pamukkale Mahallesi Kocaarık mevkiindeki bir tarla yolunda işçiler tarafından cesedi bulunan Kırgızistan uyruklu 26 yaşındaki Yryskul Zheenbek Kyzy’nin katil zanlısı olduğu iddia edilen Barış Ü. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bir barda garsonluk yaptığı öğrenilen ve dün sabaha karşı işyerinden çıkarak evine gitmek için yolda yürüyen Kyzy’yi zorla otomobile bindiren Barış Ü.’nün ilişki teklifini kabul etmeyince tecavüz ederek öldürdüğü iddia edildi. Barış Ü.’nün ayrıca ifadesinde olay anını hatırlamadığını kadının otomobilden düştüğünü, kazayla üzerinden geçtiğini söylediği öne sürüldü.

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