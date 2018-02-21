Kırıkhan'da tarlaya 3 roket düştü

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)- HATAY'ın Kırıkhan ilçesine Suriye'nin Afrin bölgesinden atıldığı belirlenen 3 ayrı roket düştü. Buğday tarlasına düşen roketler nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Kırıkhan'ın Afrin sınırında yer alan Kaletepe Mahallesi'ne bugün öğleden sonra 3 roket düştü. Buğday ekili tarlaya düşen roketler sebebiyle ölen ya da yaralanan olmazken, jandarma ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine alıp inceleme başlattı. Bölgede Kırıkhan Kaymakamı Mustafa Erkayıran ve Belediye Başkanı Ayhan Yavuz gelerek inceleme yaptı. Güzelce Jandarma Karakol ekipleri, roketin düştüğü alanda inceleme başlatırken, roketin etkisiyle bir evin camlarının kırıldığı öğrenildi.
Spor yaparken canından oluyordu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti! Hedef 5 milyon...
Katliamı yapacağını önceden duyurmuş!
İttifak düzenlemesine CHP'den ilk tepki
WhatsApp'a bir yeni özellik daha geliyor
Karamollaoğlu: Beyaz AK Partili adam betonun yenmediğini anlayacak
Köylüler şokta! Tam 3 metre 20 santim!
Satışa çıkardığı dairede kanlar içerisinde bulunmuştu! Katilin kimliği şoke etti!
Bu köprüden geçmek cesaret ister
Ülkeler hakkında şaşırtan cinsel bilgiler
Talihsiz kadın evden dışarı çıkamıyor! 'Hep o soruyu soruyorlar. Bana deney yapılsın'
İzmir'deki vahşette flaş gelişme!
Okuyucu Yorumları 0 yorum