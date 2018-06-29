HABER

Kırıkkale Emniyet Müdürü'nden düğün sahipleriyle 'maganda' toplantısı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2018 16:54 | Son Güncelleme

KIRIKKALE İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, kentteki düğün ile kutlamalarda ölümlere ve yaralanmalara yol açabilecek 'maganda kurşunları'nın engellenmesi amacıyla düğünlerde görevlendirilecek sivil veya üniformalı polisler konusunda düğün sahiplerini bilgilendirdi.

Kırıkkale Emniyet Müdürü'nden düğün sahipleriyle 'maganda' toplantısı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA) - KIRIKKALE İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, kentteki düğün ile kutlamalarda ölümlere ve yaralanmalara yol açabilecek 'maganda kurşunları'nın engellenmesi amacıyla düğünlerde görevlendirilecek sivil veya üniformalı polisler konusunda düğün sahiplerini bilgilendirdi.
Kırıkkale Emniyet Müdürü Çorumlu, emniyetin toplantı salonunda, hafta sonu düğünü olan ailelerle bir araya geldi. Çorumlu, havaya ateş açılmaması ve 'maganda kurşunları'nın engellenmesi için düğünlerde görevlendirilecek sivil veya üniformalı polislerle ilgili düğün sahiplerine bilgi verdi. Kırıkkale'ye ilk geldiklerinde önceliklerinin FETÖ ve uyuşturucu ile mücadele olduğunu belirten Çorumlu, "Bu iki konuyla da kentte önemli işler yaptık; ancak Kırıkkale'nin bir sorunu daha var. Düğünlerde silah atma gibi bir sorunumuz var. Geçenlerde Keskin ilçesinde bir gencimiz bu yüzden hayatını kaybetti. Valimizin önderliğinde 'Magandalara karşı her düğüne bir polis' projesini başlattık. Kırıkkale'de düğünlerde silah atılmasını istemiyoruz. Bu nedenle bugün hafta sonu düğünü olan vatandaşlarımızla birlikte olduk. Vatandaşlarımızın da desteğini istiyoruz. Belki düğününüze gelen misafirinize hakim olamıyorsunuz. En büyük sorununuz o. Böyle bir gelenek var. Bu hoş bir gelenek değil" diye konuştu.
Düğünler için görevlendirilen resmi veya üniformalı polislerin kapıda bekleyeceğini ve düğün sahipleriyle irtibatlı olacağını anlatan Çorumlu, düğün sahini ailelerden tören başlamadan davetlileri uyarmalarını istedi. Düğünde silah atmanın suç olduğunu vurgulayan İl Emniyet Müdürü Çorumlu, şunları söyledi:
"Biz bu konuda kararlıyız. FETÖ ve uyuşturucu ile mücadele nasıl belli bir noktaya geldiyse silah atma konusunda da kararlıyız. Vatandaşlardan da destek bekliyoruz. Sizin iradeniz dışında atan varsa görevli arkadaşlara söyleyin. Yasal işlem yapacağız. Eğer bunun önünü almazsak Allah korusun belki yarın her hangimizin çoluğu çocuğu ya da başkalarına zarar gelebilir. Projemize siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar çok güzel destek verdiler. İnşallah bunu başaracağımıza inanıyorum. İstiyoruz ki bu geleneği yavaş yavaş bırakalım. Bilinçli bir şekilde bırakalım. Artık düğünlerde takı takılsın, oynansın, gülünsün. Silahla kutlama olmaz. Türkiye'de bunun acısını çok yaşadık."
İl Emniyet Müdürü Çorumlu, merkezdeki Ovacık, Gürler, Yenimahalle, Çalılıöz, Tepebaşı, Yaylacık, Güzeltepe, Fabrikalar, Yenidoğan, Kurtuluş ve Hüseyin Kahya mahallelerinde valilik kararıyla sokak düğünlerinin yasak olduğunu hatırlattı.

FOTOĞRAFLI

Kırıkkale Emniyet Müdürü'nden düğün sahipleriyle 'maganda' toplantısıKırıkkale Emniyet Müdürü'nden düğün sahipleriyle 'maganda' toplantısı

PARTNEROltu taşından yapıldı... Fiyatı dudak uçuklatıyor!Oltu taşından yapıldı... Fiyatı dudak uçuklatıyor!
Otobüs şoförünün ölümüne neden olduğu iddia edilen inşaat işçisi adliyedeOtobüs şoförünün ölümüne neden olduğu iddia edilen inşaat işçisi adliyede
Markette yere düşen cüzdanı alan kadın: Çalmak için almadımMarkette yere düşen cüzdanı alan kadın: Çalmak için almadım
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Eren Erdem tutuklandı!

Son dakika! Eren Erdem tutuklandı!

CHP'li Gürsel Erol bakın kimin torunu çıktı!

CHP'li Gürsel Erol bakın kimin torunu çıktı!

Berk Oktay yine çıplak videosuyla gündemde!

Berk Oktay yine çıplak videosuyla gündemde!

Özgü Namal'ın köy hayatı

Özgü Namal'ın köy hayatı

Muharrem İnce gitmeden CHP'den istifa haberi geldi!

Muharrem İnce gitmeden CHP'den istifa haberi geldi!

Askerlikte bir dönem sona eriyor! Askere gideceklerle ilgili son dakika gelişmesi

Askerlikte bir dönem sona eriyor! Askere gideceklerle ilgili son dakika gelişmesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Samsun'da yaşlı çiftin emeklilik hayalleri suya düştü! Prim borcu için getirdikleri parayı düşürdüler

Samsun'da yaşlı çiftin emeklilik hayalleri suya düştü! Prim borcu için getirdikleri parayı düşürdüler

Çocuklara cehennemi yaşattı! 10 gün boyunca aç ve susuz bırakıp, işkence yaptı

Çocuklara cehennemi yaşattı! 10 gün boyunca aç ve susuz bırakıp, işkence yaptı

Denize giren kadınlar için tartışma yaratan sözler

Denize giren kadınlar için tartışma yaratan sözler

Karıştırıcıya düşen 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Karıştırıcıya düşen 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Mersin'de korkunç olay! Cezaevinden izinli çıktı eşine dehşeti yaşattı!

Mersin'de korkunç olay! Cezaevinden izinli çıktı eşine dehşeti yaşattı!

Sivas'ın Suşehri ilçesinde korkunç kaza! Elanur Yıldırım yol kenarına savruldu!

Sivas'ın Suşehri ilçesinde korkunç kaza! Elanur Yıldırım yol kenarına savruldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.