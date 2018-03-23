Kırıkkale emniyetinden apart denetimi

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü günübirlik konaklamaya izin veren apartlarda yaptığı denetimlerde eksiklik bulduğu yerlere ceza kesti.

Polis ekipleri öğrenciler yoğun olarak yaşadığı Yenişehir Mahallesi’nde bulunan günübirlik konaklama alanlarında kontroller yaptı. Kontroller sırasında Emniyet Genel Müdürlüğü Terminallerine bağlanarak anlık veri göndermemesi sebebiyle 12 aparta yaptırımda bulunuldu. Eksik veri gönderen apart yetkililerine 63 bin lira, kaçak olarak kaldığı belirlenen şahıslara ise 117 bin liralık ceza kesildi.

Yapılan kontroller sırasında konaklama alanlarında bulunan 119 bin 789 kişinin genel bilgi taraması (GBT) yapıldı. GBT sorguları sırasında çeşitli suçlardan aranan 76 kişi gözaltına alındı.