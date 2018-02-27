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Kırıkkale Emniyetinden güvenlik eğitimi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2018 16:03 | Son Güncelleme

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü personelleri, kamu çalışanları ve taksi şoförlerine riskli durumlara karşı eğitim verdi.İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şubesi tarafından şehirde güvenlik açısından önemli alanlarda görevlerini yürüten vatandaşlara yönelik müdürlük binası toplantı salonunda eğitimler verildi.

Kırıkkale Emniyetinden güvenlik eğitimi

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü personelleri, kamu çalışanları ve taksi şoförlerine riskli durumlara karşı eğitim verdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şubesi tarafından şehirde güvenlik açısından önemli alanlarda görevlerini yürüten vatandaşlara yönelik müdürlük binası toplantı salonunda eğitimler verildi. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu çalışanları, ticari taksi sürücüleri ve belediye temizlik işçilerine yönelik düzenlenen eğitimde, güvenlik açısından risk teşkil eden durumlarda nasıl davranmaları gerektiği anlatıldı. Kamu üzerinde huzur ve güven ortamını bozacak provokatif amaçlı terör eylemleri, şüpheli şahıslar, canlı bomba saldırıları ve şüpheli maddelere (yanıcı, patlayıcı vb.) karşı yaklaşım konusunda bilgilendirme amaçlı olarak hazırlanan eğitime 561 kişi katıldı.

Kırıkkale Emniyetinden güvenlik eğitimi

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