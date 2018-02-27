Kırıkkale Emniyetinden güvenlik eğitimi

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü personelleri, kamu çalışanları ve taksi şoförlerine riskli durumlara karşı eğitim verdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şubesi tarafından şehirde güvenlik açısından önemli alanlarda görevlerini yürüten vatandaşlara yönelik müdürlük binası toplantı salonunda eğitimler verildi. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu çalışanları, ticari taksi sürücüleri ve belediye temizlik işçilerine yönelik düzenlenen eğitimde, güvenlik açısından risk teşkil eden durumlarda nasıl davranmaları gerektiği anlatıldı. Kamu üzerinde huzur ve güven ortamını bozacak provokatif amaçlı terör eylemleri, şüpheli şahıslar, canlı bomba saldırıları ve şüpheli maddelere (yanıcı, patlayıcı vb.) karşı yaklaşım konusunda bilgilendirme amaçlı olarak hazırlanan eğitime 561 kişi katıldı.
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sert çıkış: Kadir Mısıroğlu diye bir soytarı var
Ünlü gece kulübünün tuvaletinde yaşanan tecavüz skandalı kamerada!
Bu telefonlar 2018'e damga vuracak!
Başbakan Yıldırım 'belgelerle geldim' dedi ve canlı yayında açıkladı!
Suriyeli kadınlar 'insani yardım karşılığı cinsel ilişkiye zorlandı'
Sevgilisini boğdu, kendini böyle savundu: Kendimi öldüreceğime...
WhatsApp’tan hem iyi hem de kötü haber! WhatsApp Pay nasıl çalışıyor?
Akıllara durgunluk veren olay! Babasının öldürdüğü bebek mezarından kalktı
HDP'den olay yaratacak 2019 seçimi tahmini!
Suriye'de ateşkes başladı! Esad, Doğu Guta'ya saldırdı
Mısır'daki 2 bin yıllık mezarlıktan 'öbür dünyadan' mesaj taşıyan kolye çıktı
Mendil satan çocuk tacizden bağırınca kurtuldu! 5 lirayla kandırmaya çalıştı
Okuyucu Yorumları 0 yorum