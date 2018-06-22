Kırıkkale'de 11 araç birbirine girdi: 11 yaralı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 11 kişi yaralandı.
Kaza, Kırıkkale-Ankara karayolunun Yahşihan ilçesi Sanayi kavşağında meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, 71 AV 965 plakalı hafif ticari araç, 42 BEU 35 otomobil, 06 V 0444 plakalı otomobil, 42 CTM 09 kapalı, 06 AY 7017 plakalı kamyonet, 06 AH 0548 plakalı otomobil, 66 PF 235 plakalı otomobil, 34 PT 580 plakalı kamyonet, 19 BJ 951 plakalı otomobil, 42 DLB 17 plakalı otomobil ile 06 FH 9809 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak peş peşe çarpıştı.
Kazada, yaralanan Özcan Gülbüz (35), Rıza Erbektaş (74), Rıza İnan (43), Sadık Öcal (62), Merve Çakır (33), Ömer Başıbüyük (65), Ergül Başıbüyük (62), Yeter Erbektaş (61), Semiha Gülbüz (34), Busenur Gülbüz (11) ve Gürkan Gülbüz (7), 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Karayolu, kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat araç trafiğine kapanırken, araçların yoldan kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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