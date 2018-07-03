Kırıkkale'de 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de bir büfedeki hırsızlık ve iki otomobilin çalınmasıyla ilgili 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Hüseyin Kahya Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde büfeye giren Ç.G., İ.Ç. ve K.Y. çeşitli markalarda sigara ve içkiyi çaldıktan sonra, iki otomobili de düz kontak yaparak çalıştırıp Ankara'ya yönüne doğru kaçmaya başladı. Kırıkkale Üniversitesi önünde uygulama yapan polislerin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler, kovalamaca sonucu Kalecik ilçesi kavşağında yakalandı. Olay yerine çağrılan asayiş ekipleri tarafından gözaltına alınan Ç.G., İ.Ç. ve K.Y.'nin sabıkalarının bulunduğu belirlendi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
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