Kırıkkale'de 40 milyon lira dolandıran kuyumcu, kayıplara karıştı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de 8 kişiyi ve bankaları 40 milyon lira dolandırdığı iddia edilen kuyumcu R.Ö., ortadan kayboldu.
Zafer Caddesi'nde kuyumculuk yapan R.Ö.'nün bir süredir iş yerini açmadığını gören yakınları, tüm çabalarına rağmen kendisine ulaşamadı. R.Ö.'ye borç verdikleri belirtilen yakınları, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne giderek şikayetçi oldu. R.Ö.'nün yakın çevresindeki 8 kişiden ve bankalardan yaklaşık 40 milyon lira alarak kayıplara karıştığı öğrenildi. Polis, R.Ö.'yü bulmak için çalışma başlattı.
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