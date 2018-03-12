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Kırıkkale’de 7 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2018 15:53 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de polis tarafından yapılan yol uygulamasında durdurulan araç içerisinden 7 bin paket kaçak sigara çıktı.Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda şüpheli görülen bir araç yol uygulamasında durduruldu.

Kırıkkale’de polis tarafından yapılan yol uygulamasında durdurulan araç içerisinden 7 bin paket kaçak sigara çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda şüpheli görülen bir araç yol uygulamasında durduruldu. Samsun yönünden şehir girişinde durdurulan araçta yapılan aramada aracın koltukları ve döşemesi içerisine saklanmış 7 bin paket kaçak sigaraya ulaşıldı. Olayla ilgili İ.A. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

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