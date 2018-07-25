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Kırıkkale'de arazi kavgası: 3 ölü, 4 yaralı (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2018 13:22 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'nin Balışeyh ilçesine bağlı Aydınşıh köyündeki yaylada, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'nin Balışeyh ilçesine bağlı Aydınşıh köyündeki yaylada, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

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