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Kırıkkale’de bıçaklı kavga: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ | 08.01.2018 17:39 | Son Güncelleme 22 dakika önce

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de iki grup arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan H.T. öldü.

Kaletepe Mahallesi Alpaslan Pehlivanlı Bulvarı'nda H.T., F.A., H.E., H.A. ve F.B.A.'nın arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.B.A. (21) bıçakla H.T.'yi göğsünden ağır yaraladı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan H.T. burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayda şüpheli F.B.A. ile birlikte olaya karışan F.A., H.E ve H.A., adliyeye sevk edildi.

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