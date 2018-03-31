Kırıkkale’de buzdolabıyla tehlikeli yolculuk

Kırıkkale’de bir vatandaşın otomobilin üzerine bağladığı buzdolabıyla yaptığı tehlikeli yolculuk çevredeki vatandaşların kameralarına yansıdı.

Kırıkkale-Ankara karayolunda bir otomobil üzerine bağlanan buzdolabı çevredeki vatandaşları şaşırttı. Vatandaşlar, halatlarla araca sabitlenmiş buzdolabının oluşturduğu tehlikeyi cep telefonlarıyla görüntüledi. Otomobil şoförü ise kimseye aldırış etmeden trafikte seyretti.