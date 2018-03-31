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Kırıkkale’de buzdolabıyla tehlikeli yolculuk

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2018 10:37 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de bir vatandaşın otomobilin üzerine bağladığı buzdolabıyla yaptığı tehlikeli yolculuk çevredeki vatandaşların kameralarına yansıdı.Kırıkkale-Ankara karayolunda bir otomobil üzerine bağlanan buzdolabı çevredeki vatandaşları şaşırttı.

Kırıkkale’de buzdolabıyla tehlikeli yolculuk

Kırıkkale’de bir vatandaşın otomobilin üzerine bağladığı buzdolabıyla yaptığı tehlikeli yolculuk çevredeki vatandaşların kameralarına yansıdı.
Kırıkkale-Ankara karayolunda bir otomobil üzerine bağlanan buzdolabı çevredeki vatandaşları şaşırttı. Vatandaşlar, halatlarla araca sabitlenmiş buzdolabının oluşturduğu tehlikeyi cep telefonlarıyla görüntüledi. Otomobil şoförü ise kimseye aldırış etmeden trafikte seyretti.

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