Kırıkkale’de buzdolabıyla tehlikeli yolculuk

Kırıkkale’de bir vatandaşın otomobilin üzerine bağladığı buzdolabıyla yaptığı tehlikeli yolculuk çevredeki vatandaşların kameralarına yansıdı.
Kırıkkale-Ankara karayolunda bir otomobil üzerine bağlanan buzdolabı çevredeki vatandaşları şaşırttı. Vatandaşlar, halatlarla araca sabitlenmiş buzdolabının oluşturduğu tehlikeyi cep telefonlarıyla görüntüledi. Otomobil şoförü ise kimseye aldırış etmeden trafikte seyretti.
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