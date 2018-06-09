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Kırıkkale'de emekli polis intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2018 18:49 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'de bir yıl önce emekli olan polis memuru Sadık D.

Kırıkkale'de emekli polis intihar etti

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de bir yıl önce emekli olan polis memuru Sadık D. (53), evinin banyosunda tabancasıyla intihar etti. Sadık D.'nin bir süre önce geçirdiği rahatsızlık nedeni ile bunalıma girdiği iddia edildi.
Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü'nden bir yıl önce emekli olduktan sonra Bahçelievler Mahallesi 706'ncı Sokak'ta bir ev satın alan evli ve 2 çocuk babası Sadık D., evinin banyosunda tabancasıyla başına ateş ederek yaşamına son verdi. Sadık D.'nin bir süre önce geçirdiği rahatsızlık nedeni ile bunalıma girdiği iddia edildi.
Sadık D.'nin cenazesi evinden alınarak otopsi için Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kırıkkale'de emekli polis intihar ettiKırıkkale'de emekli polis intihar etti

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