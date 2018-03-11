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Kırıkkale’de ev yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2018 23:25 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de bir binanın apartman dairesinde çıkan yangın kısa süreli paniğe sebep oldu.Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı bir binanın son katında bir oyuncağın şarj aletinin alev almasıyla evde bulunan halının tutuşması sonucu yangın çıktı.

Kırıkkale’de ev yangını

Kırıkkale’de bir binanın apartman dairesinde çıkan yangın kısa süreli paniğe sebep oldu.
Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı bir binanın son katında bir oyuncağın şarj aletinin alev almasıyla evde bulunan halının tutuşması sonucu yangın çıktı. Çıkan yangın apartman sakinlerinde paniğe sebep oldu. Yangına kısa sürede müdahalede bulunan itfaiye ekipleri alevler başka dairelere sıçramadan yangını söndürdü.
Çıkan yangında dumanda etkilenen daire sahibi Betül Cavcı ve ismi öğrenilemeyen bir kişi olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.
Yangın ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Kırıkkale’de ev yangını

Kırıkkale’de ev yangını

Kırıkkale’de ev yangını

Kırıkkale’de ev yangını

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