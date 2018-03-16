Kırıkkale'de FETÖ'nün 'il ablası' tutuklandı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- FETÖ'nün 'Kırıkkale il ablası' olduğu iddia edilen, hakkında yakalama kararı bulunan Meryem Alkulak, Ankara’da yakalandıktan sonra Kırıkkale’ye getirilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
FETÖ'nün 'Kırıkkale il ablası' olduğu iddia edilen Nesibe kot adlı Meryem Alkulak, dün Ankara’da yakalanarak gözaltına alındı. Ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri tarafından Kırıkkale’ye getirilen Meryem Alkulak, sevk edildiği adliye çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
FOTOĞRAFLI
MHP'li İhsanoğlu kalp krizi geçirdi!
FETÖ elebaşı Gülen'in 'yeminli görevlisi' yakalandı
Eroğlu güzel haberi böyle verdi: Bıyıklarımı kesersem bilin ki...
HDP'li Aysel Tuğluk'a 10 yıl hapis cezası!
Samsun'da kayalıkların arasından parçalanmış kadın cesedi çıktı!
İngiltere'den skandal Türkiye kararı! Süresiz otuma iznini kaldırdılar
'Sıfır beden tarikatı'na operasyon
14 yaşındaki Polonyalı kız Nazi ölüm kampında! O kare artık çok daha acı
Kızılırmak'ta dehşet anları! Olayın arkasında yasak aşk çıktı!
Gözlerini oyup, dillerini kestiler!
Okuyucu Yorumları 0 yorum