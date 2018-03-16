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Kırıkkale'de FETÖ'nün 'il ablası' tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 18:10 | Son Güncelleme

 FETÖ'nün 'Kırıkkale il ablası' olduğu iddia edilen, hakkında yakalama kararı bulunan Meryem Alkulak, Ankara’da yakalandıktan sonra Kırıkkale’ye getirilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale'de FETÖ'nün 'il ablası' tutuklandı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- FETÖ'nün 'Kırıkkale il ablası' olduğu iddia edilen, hakkında yakalama kararı bulunan Meryem Alkulak, Ankara’da yakalandıktan sonra Kırıkkale’ye getirilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
FETÖ'nün 'Kırıkkale il ablası' olduğu iddia edilen Nesibe kot adlı Meryem Alkulak, dün Ankara’da yakalanarak gözaltına alındı. Ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri tarafından Kırıkkale’ye getirilen Meryem Alkulak, sevk edildiği adliye çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kırıkkale'de FETÖ'nün 'il ablası' tutuklandı

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